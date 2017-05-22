Samsung, yarın 9.1 inçlik katlanabilir OLED panelini gösterecek

Evet, halen çok sihirli, çok söylentili ve çok beklenen bükülebilir ekranların mobil cihazlarda görünmesini bekliyoruz. Fabrikada bükülmüş paneller değil, bunlar Samsung Galaxy S serisi sayesinde zaten her yerde çoktan vardır. Eğilebilen ekranlardan bahsediyoruz.

Bu yine de bir hayal ürünü olabilir, ancak Samsung‘un ekran yapımı bölümü yarın Display Week 2017‘de bir adım daha ilerlemek istiyor. Şirket, uzatılabilir 9.1 inçlik OLED panelini sergileyecek. Peki bu ne anlama geliyor?

Bir Samsung sözcüsüne göre “şu anki esnek OLED tek taraftan dönüştürülebiliyor olsa da, bu gerilebilir OLED, eğri veya bükülmüş olabiliyor (her iki tarafa), üstte ve altta katlanabilir”. Bazı isimsiz “endüstri gözlemcileri” bunu “esnek teknolojideki en büyük ürün” olarak adlandırıyor.

Ekran basıldığında 12mm veya 1.2cm kadar gerilebilir. O zaman bile, Samsung’a göre “hala yüksek çözünürlük seviyesini koruyor”. Şirket, bu ekranın Internet-of-Things cihazlarında veya AI teknolojilerini benimseyen ürünlerde yaygın olarak kullanılabileceğini düşünüyor ancak henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

Bununla birlikte, heyecanlanmadan önce, bu teknolojinin hala erken safhalarda olduğuna dikkat edin, bu nedenle Samsung’un bile ne zaman ticari bir ürün haline geldiğini kesin olarak söyleyemeyeceğini unutmayın.

Ayrıca Display Week‘de şirket, gözlük gerektirmeyen bir 5.09 inç 3D OLED ekran ve 2250 ppi çözünürlüklü 1.96 inç UHD 4K panelini gösterecek.