Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Yeni 870 Evo SSD Fiyatı ve Detayları Açıklandı!

Samsung Yeni 870 Evo SSD Fiyatı ve Detayları Açıklandı!

Samsung yeni SDD modeli 870 Evo'yı tanıttı ve Hindistan pazarında satışa çıkardı. İşe fiyatı ve detayları...

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung

Samsung, akıllı telefon pazarı dışında diğer teknoloji alanlarında da yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Firma dün yeni bir SSD serisini tanıttı. 870 Evo adıyla gelen yeni SSD serisi kullanıcılara önceki nesle göre daha yüksek performans ve uygun fiyat sunuyor.

870 Evo serisi 250 ve 500 GB / 1, 2, ve 4 TB‘a kadar versiyonlar ile geliyor. Şuan için sadece Hindistan pazarında satışa çıkarılan yeni SSD‘lerin ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

870 Evo‘nun versiyon fiyatlarına bakacak olursak eğer; 250 GB / 49 dolar, 500 GB / 82 dolar, 1 TB / 150 dolar olarak belirlenmiş durumda. 2 TB / 301 dolar, 4 TB / 602 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Hindistan‘da çevrimiçi mağazalarda satışa çıkan SSD‘ler 560 MB/ 530 MB gibi maksimum okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. 860 Evo‘ya göre %38 daha hızlı okuma ve yazma hızı iyileştirilmesi yapılmış. En yeni V-NAND denetleyicisi yer alan cihazlarda SATA arayüzü yer alıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Oyun

Opera, YoYo Games’i Satın Aldığını Duyurdu!

Bilindiği üzere Opera, 2019 yılında ilk oyun web tarayıcısı olan GX'i piyasaya sürmüştü. GX tarayıcı, RAM ve CPU sınırlayıcısı, oyun çıkış tarihilerini gözlemlemek için...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Infinix Hot 10 Play Resmi Olarak Duyuruldu!

Akıllı telefon pazarında küçük üreticilerden olan Infinix, geçtiğimiz yıl Hot 10 ve Hot 10 Lite cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket seriye Play versiyonlu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni 870 Evo SSD Fiyatı ve Detayları Açıklandı!

Samsung, akıllı telefon pazarı dışında diğer teknoloji alanlarında da yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Firma dün yeni bir SSD serisini tanıttı. 870 Evo adıyla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Ön Siparişleri Galaxy S20’yi Geçti!

Samsung geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 ailesini resmi olarak tanıtmıştı. Birkaç gün önce de resmi olarak ön siparişe sunulan cihazın...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Yeni Bir Galaxy A82 5G Üzerinde Çalışıyor!

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarına oldukça etkili modeller ile giriş yapmaya devam ediyor. Şirket en son Galaxy S21 serinin tanıttı ve...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014