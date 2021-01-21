Samsung Yeni 870 Evo SSD Fiyatı ve Detayları Açıklandı!

Samsung, akıllı telefon pazarı dışında diğer teknoloji alanlarında da yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Firma dün yeni bir SSD serisini tanıttı. 870 Evo adıyla gelen yeni SSD serisi kullanıcılara önceki nesle göre daha yüksek performans ve uygun fiyat sunuyor.

870 Evo serisi 250 ve 500 GB / 1, 2, ve 4 TB‘a kadar versiyonlar ile geliyor. Şuan için sadece Hindistan pazarında satışa çıkarılan yeni SSD‘lerin ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

870 Evo‘nun versiyon fiyatlarına bakacak olursak eğer; 250 GB / 49 dolar, 500 GB / 82 dolar, 1 TB / 150 dolar olarak belirlenmiş durumda. 2 TB / 301 dolar, 4 TB / 602 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Hindistan‘da çevrimiçi mağazalarda satışa çıkan SSD‘ler 560 MB/ 530 MB gibi maksimum okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. 860 Evo‘ya göre %38 daha hızlı okuma ve yazma hızı iyileştirilmesi yapılmış. En yeni V-NAND denetleyicisi yer alan cihazlarda SATA arayüzü yer alıyor.