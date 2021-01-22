Samsung, geçtiğimiz haftalarda yeni amiral gemisi akıllı telefonun Galaxy S21 serisinin tanıtım lansmanını yapmıştı. Şimdi ise sıra orta segment cihazlarına geldi. Şirket yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefonlarının lansmanına hazırlık yapmaya başladı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni Galaxy A52 ve A72 karşımıza çıkacak. Daha önceden sızdırılan bilgilere göre Galaxy A52‘nin birden fazla versiyonu olacak.

Dün itibariyle de cihaz Wi-Fi ve Bluetooth sertifikaları almıştı. Bu cihazın lansmanının yaklaştığına dair bir kanıt oluyor. SM-A5260, SM-A526B ve SM-A526N model numaralarıyla gelecek olan cihaz, Android 11 işletim sistemine sahip. Telefonun 4G versiyonunda Snapdragon 720G, 5G versiyonunda ise Snapdragon 750G yonga seti yer alacak.

15 W hızlı şarj desteğinin de olacağı cihazın, çift bantlı bir Wi-Fi 5‘e sahip olduğu kesinleşmiş durumda. Ayrıca daha önce görüntüleri sızdırılan Galaxy A52‘nin, 6.5 inç Super AMOLED Infinity-O bir ekranı olacağı ortaya konulmuştu. Bir ekran içi parmak izi, UBS-C, kulaklık girişi cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında 64 Megapiksel Ana + 12 Megapiksel ultra geniş + 5 Megapiksel derinlik ve 5 Megapiksel makro olmak üzere dörtlü kamera modülü bulunuyor. A72 hakkında şuan için sızdırılmış bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde yeni haberler ortaya çıkacaktır.