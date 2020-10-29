Samsung, Yeni Akıllı Tahtası Flip’i Piyasa Sürmeye Hazırlanıyor!

Samsung Electronics, 2021’de yeni bir eğitim aracını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Cihaz, bölgedeki eğitim sektörlerini hedefleyen 60 inçlik interaktif bir dijital akıllı tahta olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji devin önümüzdeki yıl son binlerce Samsung Flip cihazı satmayı planlıyor. Büyük sevkiyat rakamları, kağıtlı sunum tahtalarını üreten Chemtronics‘in de genişletilmiş satış planlarından yararlanacağını ima ediyor.

Samsung Flip, dokunmayı destekliyor ve tasarım açısından da hoş görünüyor. Bununla birlikte, akıllı telefonlardan ve diğer cihazlardan dosya paylaşımı gibi yararlı özellikleri de destekliyor.

Ek olarak, Wi-Fi, NFC, HDMI ve USB bağlantı noktaları gibi tipik bağlantı seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Ayrıca, grafikteki verilerin e-posta yoluyla da paylaşılabilmesine veya bulut depolamada saklanabilmesine de imkan tanıyor.

Dijital kağıtlı sunum tahtası, beyaz tahtalar için bir işaretçi görevi gören bir akıllı kalemi de yanında getiriyor. Bu kalem çıkarıldıktan sonra Samsung Flip kullanım için etkinleşiyor. İlginç bir şekilde, kapak aynı zamanda kullanıcıların ekrandaki metinleri kendi elleriyle silmelerine olanak tanıyor; tablodaki çizimler de yanlışlıkla silmeleri kaydetmek için her dakika otomatik olarak kaydediliyor.