Samsung Yeni Bir Galaxy A82 5G Üzerinde Çalışıyor!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarına oldukça etkili modeller ile giriş yapmaya devam ediyor. Şirket en son Galaxy S21 serinin tanıttı ve pazara dahil etti. Yerini sağlam bir şekilde korumaya devam eden firma, şimdi de yeni bir model ile gündem de yerini alıyor.

Bilindiği üzere birkaç yıl önce Samsung, Galaxy A80 adında farklı bir kamera modülüne sahip bir akıllı telefon piyasaya sürmüştü. İşte bugün ortaya çıkan habere göre şirketin yeni bir A80‘nin devamı niteliğinde yeni bir A82 modeli üzerinde çalıştığı doğrulandı.

Yeni Galaxy A82‘nin önceki nesil A80 gibi kayan ve dönün bir kamera yapısına sahip olması bekleniyor. Bu yapı sayesinde ister ön isterse de arka kamera şeklinde kullanabiliyorduk. Cihaz sadece kamera yapısıyla değil aynı zamanda 5G olarak gelecek olmasıyla da dikkat çekiyor.

Şirket 5G varyantını yeni A serisi telefonlarına yaymaya böylelikle devam ediyor. Şuan için belirsiz bir konu olan cihazın önceki nesile benzer bir yapıda olup olmayacağı tartışılıyor. Bunun dışında yeni Galaxy A serisi cihazlar piyasaya çıkmaya başladı. Galaxy A82 5G‘nin ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmış durumda değil.