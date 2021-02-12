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Samsung Yeni Bir Galaxy S21 FE Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Samsung, geçen ay tanıttığı yeni Galaxy S21 serisinin üzerine yeni bir bütçe dostu amiral gemisi Galaxy S21 FE sunabilir.

Yunus Emre Çakır

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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay yeni Galaxy S21 amiral gemisi serisini tanıtmıştı. Şirket kısa süre sonra ön siparişe sunduğu bu serisinden kullanıcılardan oldukça fazla olumlu geri dönüş almıştı. Bunun üzerine şirket yeni orta segment A serisini tanıtmaya hazırlanıyorken bugün ortaya yeni bir bilgi sızdırıldı.

Ortaya çıkan bu bilgiye göre şirketin yeni bir Galaxy S21 FE üzerinde çalıştığı söyleniyor. Aynı geçtiğimiz yıl tanıtılıp satışa çıkan Galaxy S20 FE gibi bütçe dostu bir amiral gemisi yeni modelin halef niteliğinde olması bekleniyor.

  • Samsung Galaxy S20 FE

SamMobile tarafından paylaşılan bu bilgide yeni Galaxy S21 FE‘nin aynı geçen yıl çıkan model de olduğu gibi Galaxy S21 ve S21 Plus‘tan özellikler barındıracak. Ayrıca yeni modelin Beyaz, Gri / Gümüş, Pembe ve Mor renk seçeneklerinin de olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte yeni Galaxy S21 FE, 128 / 256 GB dahili depolama alanına sahip iki versiyon ile gelecek.

Ayrıca sızdırılan bilgilerde cihazın SM-G990B model numarasıyla geldiği ve 5G, Android 11 desteğinin de olduğunu ortaya çıkmış durumda. Şuan için Samsung, yeni modeli hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak ilerleyen günlerde detaylanması bekleniyor.

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