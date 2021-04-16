Samsung Yeni Bir Katlanabilir Tablet Üzerinde Çalışıyor!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, şu sıralar yeni sunduğu üst ve orta segment cihazlarıyla uğraşıyor gibi dursa da şirket öte yandan yeni katlanabilir tablet bilgisayar üzerinde çalışıyor. Şirketin ilk çift katlanabilir tablet cihazı olacak model, GizmoChina tarafından sızdırıldı.

Ortaya çıkan sızıntıya göre şirketin 2022 yılının ilk çeyreğinde bir etkinlik düzenleyeceği ve bu etkinlikte yeni katlanabilir tablet bilgisayarının gün yüzüne çıkacağı yer alıyor. Ayrıca sızıntı da yeni tablet bilgisayarın, Z Fold Tab isminde olacağı ve şuan ki Z Fold 2 akıllı telefonun 7.6 inç ekranından daha büyük bir ekran ile geleceği söyleniyor.

Şuan için yeni katlanabilir tabletin ekranının boyutunun ne olacağı henüz bilinmiyor. Aynı zamanda şirketin ekran paneli hakkında daha farklı planları olabilir. Daha büyük ekran elde etmek için farklı bir katlanma şekli ile karşımıza çıkabilir. Şuan için bu konu kesinlik kazanmış değil. Sızıntıya daha detaylı baktığımızda şirketin yeni modelinde bir S Pen desteği sunacağı bildiriliyor.

Ayrıca yeni tablet modelinde daha kalın ve daha dayanıklı bir Ultra ince cam kullanılacağı tahmin ediliyor. Bugün ile 2022‘nin ilk çeyreğine kadar oldukça uzun bir zamanda ve bu zaman içerisinde yeni katlanabilir tabletin birçok sızıntısının ortaya çıkması bekleniyor.