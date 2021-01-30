Samsung Yeni Ekran Modelleri Üzerinde Çalışıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni çıkardığı cihazlar kadar ileri de çıkaracağı modeller ile de gündem de yerini korumaya devam ediyor. Samsung Display, LG‘nin CES 2021 etkinliğinde tanıttığı telefonuna benzer bir döndürülebilir ve kaydırılabilir ekranlar üzerinde çalıştığını resmi olarak duyurdu.

Başkan yardımcısı Choi Kwon-young, şirketin dün yayımlanan finansal raporlarının ardından açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalara göre şirket yeni katlanabilir ve kaydırılabilir ekranlarının 2021 yılı içerisinde karşımıza çıkabileceğini dile getirdi.

Samsung‘un bu yeni ekranları ilk önce mobil alanda yani akıllı telefonlarda gelmesi bekleniyor. Ayrıca şirket OLED pazarında güçlü bir paya sahip olabilmek için yüksek yenileme hızı ve düşük güç tüketimi sağlayan modeller üzerinde duracak.

Şuan için bu konu hakkında daha fazla resmi bir detay bulunmuyor. Ancak yıl içerisinde Samsung‘un bu konu üzerinde yoğunlaşacağını fazlasıyla göreceğiz.