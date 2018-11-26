Samsung’un yeni akıllı telefonlarıyla beraber önemli değişiklikler karşımıza çıkacak. Bu değişiklikler sadece telefonların sistem özellikleri kısmında karşımıza çıkmayacak. Bunun yanında yeni akıllı telefonların tasarımları kısmında da önemli değişiklikler yaşanmasını bekliyoruz.

Özellikle yeni akıllı telefonların ekran kısmında yeni bir nesle geçilecek. Uzun süredir bu ekranların özelliklerinin neler olacağından konuşuyoruz. Tasarım tam olarak nasıl olacak? Ekranların getireceği farklar neler olacak? Gibi birçok soru cevabını arıyor. İşte bu noktada sürekli yeni bir detay görmeye de devam ediyoruz. Son olarak 3 yeni ekran tasarımının yan yana konsept görselleri ortaya çıktı.

Samsung Yeni Ekranları

Samsung’un yeni ekranlarının nasıl olacak konusunda bu zamana kadar birçok paylaşım yaptık. Son görseller de bu paylaşımları doğrulayacak cinsten. Başta Galaxy A8s akıllı telefonlarının ekranları olmak üzere, yeni amiral gemilerinde de yeni ekranlara geçilecek. Görsellerde de bu ekranların nasıl olacağına ilişkin detaylar var. Buna göre Galaxy A8s akıllı telefonlarının köşeye konumlandırılmış olan tek bir ön kamera kullandığını göreceğiz.

Infinity O adı verilen bu ekran tasarımında, ekrana gömülü tek ön kamera göreceğiz. Köşeye konumlandırılmış olan kamera, amiral gemisi modelinde biraz daha farklı konumlandırılacak. Ana modelde ya da Galaxy S10 Plus modelinde su damlası çentik alanı sunulması bekleniyor. Su damlası çentik alanı kullanımına devam ettiğini göreceğimiz bu model, dışında standart bir çentik alanı sunan modelinde dikkat çekmesi bekleniyor.

Genellediğimiz zaman, iki modelde ekrana gömülü tek ön kamera alanı göreceğiz ve bir modelde de çentikli tasarım kullanıldığını göreceğiz. Her üç modelinde ekran kullanım alanı çok daha geniş olacak ve ekranlar yandan kavisli bir yapıda olacak. Şu ana kadar sunulan sonsuz ekran tasarımlarında olduğu gibi alt kısımda yer alan çerçeve alanından ise tamamen vazgeçilecek.

Yani alt kısımda da çerçevesiz bir akıllı telefon görmüş olacağız. Hem kamera bölümünün küçültülmesi hem alt kısımda çerçevenin inceltilmesi hem de yanlarda kullanılan kavisli yapı, yeni akıllı telefonların kasa boyutu değişmese de ekran boyutunun artmasını sağlayacak. Samsung yeni modellerin tanıtımıyla beraber bu konuda daha detaylı bilgi verecektir.