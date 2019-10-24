Samsung Yeni Exynos Yonga Seti Hakkında İlk Duyuruyu Yaptı!

Resmi Samsung Exynos Twitter hesabı, yeni nesil amiral gemisi işlemcisi için bir tanıtım videosu yayınladı. Videonun asıl vurguladığı nokta, yeni çipin son teknoloji bir işlemci olarak geleceği. 11 saniyelik videoda ayrıntılar söz konusu olmasa da, beklentileri bir hayli yüksek tutmaya sebep oldu.

Ortaya çıkan ilk söylentiler, yeni Exynos yonga setinin 2020’de çıkması planlanan amiral gemilerinde yer alacağını gösteriyor. Ayrıca isim hakkında da birkaç tahmin söz konusu. En çok söylenti yeni yonga setinin Exynos 9830 olarak adlandırılacağı yönünde.

Exynos 9820, geçen yıl Kasım ayının ikinci haftasında ilan edildi. Ama yeni yonga setinin tanıtım tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak yakın zamanda tanıtılacak bir amiral gemisi yonga seti olduğunu varsaymak, yanlış olmaz.

The next #Exynos is coming. The mobile intelligence will take another leap forward. #NextGenPower pic.twitter.com/giCF0wPH8C — Samsung Exynos (@SamsungExynos) October 22, 2019

Tabi ki söylentiler bunlarla kalmıyor. Bazı kullanıcılar 2020’de çıkacak olan Galaxy A serisinde bu yonga setinin olacağını iddia ediyorlar. Ama bu sefer orta sınıf bir yonga seti olarak Exynos 9630 olabileceğini öne sürüyorlar.

Gerçekten de bir orta sınıf işlemci olduğu ortaya çıkarsa, muhtemelen geliştirme çok fazla olacak. Özellikle 10nm işleme dayanan Exynos 9611 ile karşılaştırıldığında daha küçük bir işlem boyutunda gelebilir.