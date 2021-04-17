Samsung Yeni Galaxy A22 4G’yi Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz ay yeni orta segment Galaxy A72, A52 ve A32 modellerini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de A serisini daha fazla genişletmeye giderek yeni bir model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket daha öncede yaptığı gibi A serisi cihazlarını hem 4G hem de 5G versiyonlu olarak piyasaya sürüyor. Bunun örneklerini A72, A52 ve A32‘de görmüştük.

Bugün ise şirketin yeni tanıtacağı modelin 4G‘li versiyonu ortaya çıktı. Bu model Galaxy A22 4G olarak karşımıza çıkacak. Kore’li teknoloji devi bu yeni modeliyle kullanıcılara daha ucuz bir A serisi cihaz sunmayı planlıyor. Yeni A22, hem 4G hem de 5G versiyonları ile satışa çıkacak.

Bu yeni model ilk olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında BIS web sitesi üzerinden SM-A225F model numarasıyla görünmüştü. Bugün ise cihazın hem 4G hem de 5G versiyonunun olduğunu öğrendik. Cihazın 5G‘li versiyonu ise SM-A226B model numarasıyla gelecek.





Ayrıca cihazın her iki versiyonunda da çift SIM kart desteği bulunmayacak. Android 11 ile kutudan çıkması beklenen cihazın arka tarafında 48 Megapiksel ana + 8 Megapiksel derinlik + 8 Megapiksel ultra ve 2 Megapiksel makro olmak üzere dörtü bir kamera modülü yer alacak.

Cihaz ön tarafında 13 Megapiksel bir selfie kamera ile gelecek. Şuan için ekran boyutu ve özellikleri bilinmiyor. Bununla birlikte cihazın RAM kapasitesi bilinmiyor olsa da yonga seti olarak MediaTek Dimensity 700 / 720 veya Qaulcomm‘un Snapdragon 480 5G olması bekleniyor. Cihaz gri, beyaz, açık yeşil ve mor olmak üzere dört renk seçeneği ile 274 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.