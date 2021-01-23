Kore’li teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta yeni üst düzey akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Firmanın bundan sonra orta segment telefonlarını tanıtması bekleniyor. Ancak şirket boş durmayarak yeni bir tablet modeli üzerinde çalışmalara başlamış durumda.

Galaxy Tab S7 Lite olması beklenen yeni cihazın, bir önceki nesil Galaxy Tab S6 Lite‘ın devamı niteliğinde olacağı söyleniyor. SM-T730, SM-T735 ve SM-T736B / SM-T736N model numaralarına sahip olan cihazların tam ismi şuan için belirsizliğini koruyor.

SamMobile tarafından ortaya çıkan bu bilgi ile birlikte cihazın adının Galaxy Tab S7 Lite olması yüksek bir ihtimal olarak duruyor. Diğer bazı kaynaklar ise Tab S8e isminde geleceğini dile getiriyor.

Ayrıca bu Lite modelinin bir de Plus versiyonu daha ortaya çıkabilir. Bu konu hakkında Samsung tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilerleyen günlerde daha fazla bilginin sızdırılması bekleniyor.