Samsung: Yeni Galaxy Telefonları Katlanabilir Ekranlı Olacak

Yıllarca duyuyorduk ve nihayet Samsung bu yıl “katlanabilen ekran” seri üretimine başlayacağını resmen onayladı. Katlanabilir ekranlı bir telefonla birlikte ekranlar sürekli olarak üretilecek.

Bugün bazı açıklamalar yapan Samsung, 2018 satış politikasını ve izleyeceği yolu basın açıklamalarında belirtti.

Samsung, katlanabilir Galaxy X telefon ya da bunun adı ne olursa olsun tasarımının “neredeyse bittiğini” söylendi. Samsung bu sene büyük bir savaşa hazırlanıyor olabilir ve şimdi ise en büyük soru işareti bu telefonlarda kullanılacak arayüzün ne olacağı?

Samsung‘un bu ayın başlarında CES fuarındaki gizli bir toplantıda hem infolding hem de outfolding prototipleri getirdiğini iddia edildi. Ürünün perakende satışa sonunda yakın olması nedeniyle olağan yatırımcı ve taşıyıcı temsilci kalabalığın daha fazla ilgisini çekti.

“infolding” teriminin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız prototip fotoğraflarını aşağıdaki slaytlardan görebilirsiniz. Konuyla ilgili Samsung‘un en son patentinden başka bir bilgi gelmedi.

Telefonun gerçek ekran boyutuna gelirsek kaynaklar videoların rahatça izlenebilmesi ve ikinci bir hamle yapmadan telefonun cebinize girmesine izin veren bir 7,3 inç ekranı olacağını Samsung resmen doğruladı. Bu katlanabilir ekranlarla ilgili Samsung‘un sayısız patenti sanırım artık bir şekilde gerçeğe dönüşüyor. Ancak hangi prototip satışa sunulacak henüz kimse bunu bilmiyor.