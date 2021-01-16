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Samsung Yeni Galaxy Watch Active 2 Modelini Duyurdu!

Samsung akıllı saat pazarına yeni bir model ile giriyor. Şirket Galaxy Watch Active 2'nin yeni bir versiyonunu piyasaya sürüyor.

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Active 2

Samsung, geçtiğimiz günlerde yaptığı teknoloji etkinliğinde Galaxy S21 ailesi dışında yeni bir akıllı saat duyurmamıştı. Ancak firma akıllı saat pazarında geri kalmak istemeyerek, Galaxy S21 serisinin rengine uyumlu yeni bir Galaxy Watch Active 2 Rose Gold versiyonunu resmi olarak duyurdu. Ayrıca Samsung, tüm Galaxy Watch Active 2 modelleri içinde yeni yazılım güncellemesi sunmayı da ihmal etmedi.

Yeni Galaxy Watch Active 2 Rose Gold, kordunu mor çerçeve ve altın-bronz kaplamalı bir renk ile geldi. Aynı zamanda yeni akıllı saat 40 mm Bluetooth serisine eklenmeyi başardı. Bunun dışında yeni sunulan yazılım güncellemesi, yeni bir Samsung Health uygulaması ile geliyor.

Bununla birlikte daha hızlı otomatik egzersiz algılama, evde egzersiz modu ve SmartThings Find ile kaybolan saatini bulabilmeniz gibi birçok özellik güncelleme ile sunulmuş durumda.

85 MB boyutunca olan güncelleme R820XXU1DUA3 / R820GFC1DUA3 adıyla gelirken şuan için sadece Kanada ve Güney Kore‘de ki cihazlara gönderilmiş durumda. İlerleyen günlerde küresel pazara yayılması bekleniyor.

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