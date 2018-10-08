Samsung Yeni Galaxy'nin Kötü Sürprizi Doğrulandı

Samsung‘un 10. yıl dönümüne özel planladığı Galaxy S10 çok özel görünse de şirket daha da radikal değişiklikler yapmayı düşünüyor. ‘Mükemmel Gizli Özellikler’ ve ‘Kötü Sürprizler‘ başlıkları arkasında gizlenen en iyi özellikleri ve en büyük sorunları araştıracağız.

Popüler İngiltere teknoloji sitesi T3, Samsung’un katlanan Galaxy F modelinin geri çekildiğini hatırlatan kötü haberleri sunuyor. T3 Samsung’un Kasım ayında San Francisco geliştirici konferansında Galaxy F’yi ortaya çıkarmak için iyi tanıtılmış planlarını karşılamadığı belirtti. Samsung Mobil Departmanı CEO‘su DJ Koh geçtiğimiz ay CNBC’ye konuşarak bir iddiada bulundu: “Artık teslim zamanı geldi”.

Doğruysa eğer Galaxy F’nin yaşadığı gecikmenin en son kısmındayız. Fakat hatırlamakta fayda var. Samsung 2018’in başlarında piyasaya sürüleceğine, ardından 2018’in sonlarına doğru düşeceğine ve 2019’un hedef haline geleceğine söz vermişti.

Galaxy F Donanımı Hazır mı?

Ağustos ayında Koh Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonunun piyasaya sürülmesini başlatan “dünyanın ilk unvanını kaybetmek istemediğini” itiraf etti. Bununla birlikte beklenen fiyatın çok daha fazlası ile karşılaşacağımızı düşünüyoruz.

Sonuç olarak, Galaxy F (potansiyel olarak) hala akıllı telefonların uzun vadeli geleceğini temsil ederken, sizin ayrıca ilginizi çekmeniz gereken Galaxy S10‘dur. Zaten 10. nesil telefonun daha ince çerçeveye, ‘ultrasonik’ ekran okuyucuya, üç arka kameraya, ve 5G seçeneğine sahip olacağını biliyoruz.

Dahası Galaxy S10’un 2019’un başlarında piyasaya sürüleceği göz önüne alındığında Galaxy F’nin ön kutlaması olarak değerlendirilebilir.