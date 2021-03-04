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Samsung Yeni ISOCELL 2.0’ı Resmi Olarak Duyurdu!

Samsung yeni kamera sensörü ISOCELL 2.0 resmi olarak duyurdu. Şirketin yeni görüntü sensörü geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte yeni sensörün detayları..

Yunus Emre Çakır

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Samsung Isocell 2.0

Kore’li dev Samsung, ürettiği kamera sensörleri ile birçok akıllı telefon markasına üretim yapmaya devam ediyor. Şirket 2013 yılından veri geliştirdiği bu yeni ISOCELL sensörlerine bugün yenisini eklemeye başardı.

Renk geçişini azaltmak ve her pikseli çevreleyen ISOCELL, metal çerçevesiyle gelen ışıkları emmeyi başarıyordu. Ancak bu durum ISOCELL Plus‘ta yeni bir malzeme kullanılarak giderilmişti. Bugün ise şirket yeni ISOCELL 2.0 sensörünü duyurduğunu açıkladı.

ISOCELL 2.0‘ı çevreleyen malzeme ise daha yansıtıcı bir yapıya sahip. Şirket yeni sensörünün detaylı özelliklerini içeren bir video da paylaştı. Videodan edindiğimiz bilgilere göre ISOCELL 2.0, büyük oranda geliştirilmiş ışık hassasiyeti ve her piksel için daha az optik kayıp sunuyor.

ISOCELL 2.0 aynı yüzey alanında daha fazla piksel yerleştirmesine rağmen yine de daha fazla ışık yakalayabiliyor. Şirket 200 MP‘lik bu sensörlerinin yanı sıra 600 MP‘lik yeni sensörlerinin üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Ayrıca şirket ISOCELL 2.0 ile çalışan herhangi bir cihazda duyurmadı. İlerleyen günlerde bu konunun daha fazla detaylanması bekleniyor.

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