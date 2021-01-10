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Samsung Yeni Kamera Sensörleri Üzerinde Çalışıyor!

Samsung, yeni kamera sensörlerini kısa süre sonra tanıtmak için üzerinde çalışmaya devam ediyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Güvenilir bir sızıntı kaynağından gelen habere göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni ISOCELL kamera sensörleri üzerinde çalışıyor. Orta çıkan bilgi de şirketin bu yeni sensörü 200 MP bir kamera ile gelecek. Ayrıca firmanın yeni sensörünün kısa bir zaman içinde tanıtması bekleniyor.

Henüz 600 MP teknolojiler için erken ise de 2021 yılında 200 MP kameralara geçmek oldukça iyi duruyor. Şuan için şirketin bu yeni kamera sensörü hakkında daha fazla detaylı bilgi bulunmuyor.

Yeni kameranın piksel boyutu, sensör boyutu ve diğer özellikleri konusu henüz bilinmese de ilerleyen günlerde yeni bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan tanıtımlardan bir ön tahmin çıkaraca olursak Samsung‘un, 2020 yılının Nisan ayında yayımlanan en büyük 1/33 108MP sensörden daha büyük olan 1″ diyagonal 250MP bir yapıya sahip sensör üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor.

Eğer böyle bir kamera üzerinde çalışılıyorsa gelecek olan sensörün 1 inç‘in biraz daha altında olmasını bekleyebiliriz.

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