Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Kamera Sensörünü Duyurdu!

Samsung Yeni Kamera Sensörünü Duyurdu!

Samsung yeni Dual Pixel Pro özelliğine sahip kamera sensörünü resmi olarak duyurdu. İşte yeni sensörün detayları..

Yunus Emre Çakır

-

0
Galaxy S21 Serisi

Samsung, ISOCELL GN2 adını verdiği yeni 50 Megapiksel kamera sensörünü duyurdu. Yeni sensör geçtiğimiz yıl üretilen GN1‘in devamı niteliğinde geliyor. Şirket bu yeni sensörü ile birlikte daha büyük pikseller, geliştirilmiş enerji tüketimi ve Dual Pixel Pro adını verdiği PDAF teknolojisini sunuyor.

ISOCELL GN2, 1 / 1.12 boyutunda, düşük aydınlatma olan ortamlarda daha kaliteli görüntüler ortaya çıkarabiliyor. Bununla birlikte sensör, renkli pikselleri yeniden düzenleyerek 100 Megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.

Ayrıca ISOCELL GN2, PDAF teknolojisini ve Dual Pixel Pro özelliğini beraberinde getiriyor. Bunlar tüm kırmızı, yeşil ve mavi pikselleri dikey olarak bölme yerine, yeşil pikselleri çapraz bölerek üst ve alt farklılıklarını da azaltıyor. Sonuç olarak düşük ışıklı ortamlar ve hızlı hareket eden nesnelerin olduğu koşullarda sensör, hızlı ve doğru otomatik netleme yapabiliyor.

Aynı zamanda ISOCELL GN2, Smart ISO Pro ve 1080p @ 480 fps ve 4K @ 120 fps video kaydı yapabiliyor. Şirket şuanda bu yeni sensörü için seri üretime geçmiş durumda.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Xiaomi Redmi Max TV Yarın Sunulacak!

Xiaomi, Redmi 40 serisinin tanıtımından hemen sonra yeni televizyonu Redmi Max TV'yi sunmaya hazırlanıyor. Şirketin 25 Şubat'ta tanıtacağı bu yeni televizyonu daha büyük bir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni Kamera Sensörünü Duyurdu!

Samsung, ISOCELL GN2 adını verdiği yeni 50 Megapiksel kamera sensörünü duyurdu. Yeni sensör geçtiğimiz yıl üretilen GN1'in devamı niteliğinde geliyor. Şirket bu yeni sensörü...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Meizu 18 Serisi Mart Ayında Sunulacak!

Meizu, akıllı telefon pazarına yeni bir seri ile girmeyi planlıyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı 18 serisinin daha önceden bazı sızıntıları olmuştu. Bugün ise...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme GT 5G’nin Yeni Bir Versiyonu Ortaya Çıktı!

Realme'nin geçtiğimiz haftalardan beri sızıntıları yapılan yeni akıllı telefonu GT 5G'nin Bumblebee deri kaplamalı bir sızıntısı daha ortaya çıktı. Şirketin Başkan Yardımcısı Bay Xu,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy F62 İlk Güncellemesini Aldı!

Kore'li dev Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy F62'yi dün Hindistan pazarında satışa çıkarmıştı. Bugün ise şirket yeni modeline ilk yazılım güncellemesini göndermeye başladı. E625FDDU1AUB4...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014