Samsung Yeni Kamera Sensörünü Duyurdu!

Samsung, ISOCELL GN2 adını verdiği yeni 50 Megapiksel kamera sensörünü duyurdu. Yeni sensör geçtiğimiz yıl üretilen GN1‘in devamı niteliğinde geliyor. Şirket bu yeni sensörü ile birlikte daha büyük pikseller, geliştirilmiş enerji tüketimi ve Dual Pixel Pro adını verdiği PDAF teknolojisini sunuyor.

ISOCELL GN2, 1 / 1.12 boyutunda, düşük aydınlatma olan ortamlarda daha kaliteli görüntüler ortaya çıkarabiliyor. Bununla birlikte sensör, renkli pikselleri yeniden düzenleyerek 100 Megapiksel fotoğraflar çekebiliyor.

Ayrıca ISOCELL GN2, PDAF teknolojisini ve Dual Pixel Pro özelliğini beraberinde getiriyor. Bunlar tüm kırmızı, yeşil ve mavi pikselleri dikey olarak bölme yerine, yeşil pikselleri çapraz bölerek üst ve alt farklılıklarını da azaltıyor. Sonuç olarak düşük ışıklı ortamlar ve hızlı hareket eden nesnelerin olduğu koşullarda sensör, hızlı ve doğru otomatik netleme yapabiliyor.

Aynı zamanda ISOCELL GN2, Smart ISO Pro ve 1080p @ 480 fps ve 4K @ 120 fps video kaydı yapabiliyor. Şirket şuanda bu yeni sensörü için seri üretime geçmiş durumda.