Samsung, Yeni Kamera Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Son raporlar, Samsung’un gelecekteki akıllı telefonları için kamera şirketi Olympus ile ortaklık yapabileceğini söyledi. Şimdi ise yeni bir rapor, şirketin sensör kaydırma stabilizasyon teknolojisi üzerinde çalıştığını söylüyor.

Daha önce sensör kaydırma teknolojisi terimiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Apple bunu ilk kez iPhone cihazlarında iPhone 12 Pro Max ile birlikte sundu. Tipik olarak, bir sensör kaydırma özelliği, kamera sensörünüzün fotoğraflardaki/videolardaki sarsıntıları iptal etmek için hareket edeceği anlamına geliyor.

Apple bunu sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme olarak sunmuştu. Tipik bir kamera sensöründen daha büyük olan iPhone 12 Pro Max’teki ana 12MP geniş sensör, köşelere yerleştirilen mıknatıslar yardımıyla eksen boyunca hareket ediyor.

Apple, bu teknolojinin 7P lensin ışığı daha iyi tutmasını sağladığını, ISO duyarlılığını yaklaşık %87’ye çıkarabildiğini ve stabilizasyonu iyileştirdiğini söyledi. Rapor, Samsung’un işte bu teknolojiyi cihazlarına getirmek için çalıştığını söylüyor.

Bu tekniğin, daha önce gördüğümüz normal optik görüntü sabitlemeden oldukça farklı olduğunu unutmayın. Orada, görüntü sensörü değil kamera merceği, sarsıntılara karşı koymak için eksen boyunca hareket etmek için bir yuvaya bağlanıyor.