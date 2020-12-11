Samsung, Yeni Katlanabilir Telefon Patenti Aldı!

Samsung, katlanabilir akıllı telefon kategorisinde pazar lideri konumunda. Galaxy Z Flip, dünyanın en iyi ayarlanan katlanabilir telefonu ünvanına sahip. Kardeşinin ise 2021 baharında piyasaya sürüleceği bildirildi. Bunun öncesinde şirket, benzer bir telefon için yenilikler içeren bir tasarımın patentini aldı.

Yeni bir rapora göre Samsung Electronics Haziran 2020’de WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) ile ‘Katlanabilir elektronik cihaz’ başlıklı bir tasarım patenti başvurusunda bulundu. Bu patentin dokümanları ise 10 Aralık’ta yayınlandı.

Bu tasarım patentindeki kapaklı katlanabilir akıllı telefon, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G‘ye benziyor, ancak daha büyük bir kapak ekranı, daha fazla kamera ve daha iyi bir menteşe ile geliyor. Bu nedenle, önümüzdeki Galaxy Z Flip 2‘de aynı unsurları görebiliriz.

Bu tasarımdaki kapak ekranı, Motorola Razr 5G‘de olduğu gibi merkezde yer alıyor ancak nispeten daha küçük görünüyor. Her neyse, mevcut nesil Galaxy Z Flip’te bulunan küçük ekrandan daha büyük bir ekran görüyoruz.

Ayrıca, bir LED flaşla birlikte çift kamera modülü yerine üçlü kamera kurulumuna sahip olan patentte ilginç bir şekilde, iç ekranda delikli kamera bulundurmuyor. Görünüşe göre üst çerçevedeki dairesel şeylerden biri ön kamera için kullanılabilir.