Samsung Yeni M Serisi Akıllı Telefonuyla Geliyor!

Akıllı telefon pazarında yerini korumaya devam eden Samsung, 14 Ocak 2021 tarihinde yeni akıllı telefon modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkmayı planlıyor. Şirketin bu tarihte Galaxy S21 ve Galaxy Buds Pro‘yu tanıtması beklenmesinin yanında ayrıca Hindistan’da yeni Galaxy M12‘yi tanıtacak. Bu yeni M serisi akıllı telefon hakkında pek fazla detay henüz sızdırılmış durumda değil. Ancak ortaya çıkan bir görsel sayesinde cihaz hakkında bazı bilgileri edinmemiz mümkün oluyor.

Galaxy M12, büyük bir ekran, su damlası çentik ile geliyor. Aynı zamanda cihazın sağ tarafında açma ve kapama tuşu, ses düğmesi ve parmak izinin güç düğmesine gömülü olacağı söyleniyor. Bunun dışında cihazın arka tarafında 4 kamera gözüküyor. Yeni M12‘nin ekranın büyüklüğünden dolayı daha büyük kapasiteli bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Galaxy M12‘nin önümüzdeki hafta Hindistan’da tanıtılması sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Türkiye’ye gelir mi? veya gelecek mi? konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.