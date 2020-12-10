MicroLED teknolojisi bir süredir piyasadaydı, ancak ticarileştirilmesi sorunlu oldu. Samsung, 2018’de ilk microLED televizyonunu sergilemişti ve bugün ise ilk MicroLED teknolojisi ile desteklenen televizyonunu görücüye çıkardı. 2018’de etkilendiğimiz bu modeli piyasada görmek sahiden de mutluluk verici.

Güney Koreli teknoloji devi, tüketiciye hazır 110 inç microLED TV‘yi tanıttı. TV’nin önceki sürümleri, farklı modülleri bir araya getirmek için uzmanlara ihtiyaç duyarken, bu, en azından bazı evlerde kullanılabilecek daha yönetilebilir bir form faktörü ile geliyor.

Ayrıca, seri üretimi kolaylaştırmak için şirketin yarı iletken üretim sürecini de ödünç alıyor. Gelecekte Samsung, microLED TV‘lerin boyutunu önemli ölçüde küçültebilecek ve böylece daha fazla insan olağanüstü görüntü kalitesini deneyımleyebilecek.

110 inçlik televizyon, içeriği aynı anda dört farklı kaynaktan aktarabilen 4K çözünürlüğü, HDR’yi, bölünmüş ekran görünümünü ve hareketli nesnenin sesini yansıtan hareket izleme teknolojisini destekliyor. Pikseller ekstra parlak ve fazlasıyla dayanıklı.

Samsung, bu televizyonun on yıl boyunca bozulmayacağını garanti ediyor. 110 inçlik bu muhteşem televizyon Güney Kore’de ön siparişe sunuldu bile. Bu televizyonun küresel pazarlarda da kısa zaman içerisinde satışa sunulacağı söyleniyor.