Samsung‘un yeni PRO Endurance microSD kartları güvenilirlik özellikleri ile öne çıkıyor.

Samsung, PROSC kartlarına kıyasla 25 kat daha fazla dayanıklılık sunmayı hedefleyen microSD kart serisini duyurdu. PRO Endurance ailesi, yoğun video izleme, gözetleme ve dash kameralar için kullanılan güvenilir depolama gereksinimlerini karşılayacak.

MicroSD kartlar, 32 MB, 64 GB ve 128 GB‘lık 100 MB/sn ardışık okuma ve 30 MB/sn’lik ardışık yazma hızları sağlayan üç boyuta sahiptir. Her üç model de dayanıklılıklarına bağlı olarak farklı şekilde derecelendirilmiştir. Örneğin, 128GB modeli size 43.800 saat video izleme, 64GB model ise 26.280 saat, en küçüğü ise 17.520 saat video izleme vaat ediyor.

Ayrıca UHS-I Speed Class 1 ve Class 10 uyumludurlar ve oldukça sert koşullarda hayatta kalabilirler -25 ila 85 Santigrat derece, IPX7 sertifikalı ve ayrıca X-Ray ve manyetik geçirmezdirler.

32GB’lık versiyonun fiyatı 24.99 dolar, 64GB’lık model $ 44.99, en büyük 128GB’lık kart ise 89.99 dolar. Sınırlı garanti hepsi için geçerlidir. Sırasıyla 2, 3 ve 5 yıl.