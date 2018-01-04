Samsung en yeni işlemcisi Exynos 9810‘u resmen tanıtmaya hazırlanıyor.

Exynos 9810 yakın zamanda çıkacak olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus‘ı dünyanın çeşitli pazarlarında güçlendirecek.

Samsung‘un 2. nesil 10nm FinFET işlemcisi üzerine kurulu olan, 2.9GHz’e kadar ulaşabilen yepyeni bir 8 çekirdekli işlemciyi üretiyor. Tek çekirdekli performans iki kat arttırılmış ve çok çekirdekli performans öncekinden yaklaşık % 40 oranında artmıştır.

Resmi benchmark sonuçları açıklanmadan Exynos 9810‘u Apple‘ın A11 Bionic‘iyle aynı yere koyamayız. Henüz karar vermek için erken.

Exynos 9810 1.2Gbps ile saniyede 200 Mbps kadar bağlantı desteği sayesinde ilk 1.2Gbps LTE modemini bizlere sunuyor.

Ek olarak Exynos 9810, sinir ağına dayalı derin öğrenme ve daha güçlü güvenlik sağalıyor. Öte yandan işlemcinin hızlı görüntü arama ve kategorizasyon özelliği de mevcut. Bunu şöyle açıklayabiliriz: fotoğraflarda bulunan kişileri veya öğeleri doğru bir şekilde tanımasına ve kullanıcının yüzünü 3D olarak taramasına olanak tanıyor. Açıkça belirtilmese de derinlik algılayan 3D yüz algılama bizce Apple‘ın Face ID‘sine bir yanıt gibi görünüyor.

Grafik performansı önceki modele göre % 20 daha fazlasını vaat eden en son ARM Mali-G72 GPU‘su tarafından artırılmış. Video oynatma aynı zamanda 10 bit HEVC (yüksek verimli video kodlama) ve VP9 codec bileşenlerini destekliyor.

Exynos 9810 arkada bir çift kamera ve bir kamera ve önde iris sensörü gibi 4 adede kadar görüntü sensörünü destekleyen bir çift ISP destekliyor. İkili ISP UHD çözünürlüğüne kadar görüntüler ve videolar için gelişmiş istikrar sağlayacak. Düşük çözünürlükte ve düşük netlikte bile yüksek çözünürlüklü ve daha parlak fotoğraflar alınabilecek.

Samsung önümüzdeki hafta CES 2018‘de Exynos 9810‘u resmen sergileyecek.