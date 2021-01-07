Samsung Yeni Neo QLED ve MicroLED TV Serisini Duyurdu!

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarının yanısıra üst düzey özelliklere sahip olan televizyonlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket televizyon pazarına yeni Neo QLED ve microLED ürünlerini sunuyor. Sanal platformda gerçekleşen CES 2021 etkinliğinde tanıttığı yeni televizyonları arasındaa QLED ismini verdiği 8K (QN900A) ve 4K (QN90A) modelleri dikkat çekiyor. Bunun yanında bir de Neo QLED ismini verdiği yeni bir teknoloji ile ekranın arka kısmında ışığı daha çok küçük bir alana odaklayabilen LED ögelerin yer aldığı mini LED aydınlatma teknoloji bulunuyor. Neo QLED, aynı zamanda görüntü kalitesinin yükseltebileceğiniz Neo Quantum Processor adlı yeni bir görüntü motoruna sahip.

Bu teknoloji ile birlikte daha yüksek kontrast ve parlaklık elde edebiliyorsunuz. 2021 Neo QLED televizyonlar ince çerçeveler, kablo yönetimi, Slim One Connect Box, yeni ses sistemi gibi birçok özellik ile geliyor. Bunların dışında Samsung Health, 21: 9 ve 32: 9 oyun modları, AMD FreeSync Premium Pro, Google Duo ve Office 365 gibi uygulamalarda cihazın içerisinde yer alıyor.

Yeni microLED Paneller Geliyor!

Şirketin bir diğer yeni teknoloji ise microLED oldu. MicroLED, OLED‘e benzer bir kendi kendini yayan ekran teknolojisi olarak belirtiliyor. OLED‘ten farkı ise doğal değil, pikseller zamanla bozulmaz. Bununla birlikte yüksek ışık seviyelerine ulaşabilir. Samsung, bu yeni ekran teknolojisine sahip televizyonunu ilk kez bu yıl doğrudan tüketicinin beğenisine sunuyor. MicroLED paneller 110 ve 99 olmak üzere iki boyutta satışa çıkarılacak. 4K çözünürlük sunacak olan yeni paneller, 4×4 bölünmüş bir ekran ve 5.1 ses sistemi özellikleriyle gelecek.

Samsung, bunun dışında bir de Lifestyle adını verdiği televizyon modellerini duyurdu. Bu yeni modelde ise çerçeveler daha fazla ince geliyor. Ayrıca farklı renk çeşidine sahip takılabilir çerçeve modülleri bulunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar TV aboneliği elde edebiliyor. Şirketin bir diğer tanıttığı model ise daha çok çevreyi korumaya yönelik oldu. Karbon salınımını azaltmaya yönelik olan bu model, enerji verimliliğini arttıyor. Güneş enerjisine sahip bir uzaktan kumanda ile birlikte gelen cihaz geri döndürülebilen malzemelerden yapılmış.

Samsung tanıttığı bu yeni modellerinin fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca cihazların çıkış tarihlerini de belirtmedi. Şirket yeni televizyonlarında QLED modellerinin daha iyi olduğunu ifade ediyor.