Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Neo QLED ve MicroLED TV Serisini Duyurdu!

Samsung Yeni Neo QLED ve MicroLED TV Serisini Duyurdu!

Samsung yeni televizyon serileri Neo QLED ve MicroLED panellerini sanal CES 2021 etkinliğinde ortaya çıkardı.

Yunus Emre Çakır

-

0
Samsung

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarının yanısıra üst düzey özelliklere sahip olan televizyonlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket televizyon pazarına yeni Neo QLED ve microLED ürünlerini sunuyor. Sanal platformda gerçekleşen CES 2021 etkinliğinde tanıttığı yeni televizyonları arasındaa QLED ismini verdiği 8K (QN900A) ve 4K (QN90A) modelleri dikkat çekiyor. Bunun yanında bir de Neo QLED ismini verdiği yeni bir teknoloji ile ekranın arka kısmında ışığı daha çok küçük bir alana odaklayabilen LED ögelerin yer aldığı mini LED aydınlatma teknoloji bulunuyor. Neo QLED, aynı zamanda görüntü kalitesinin yükseltebileceğiniz Neo Quantum Processor adlı yeni bir görüntü motoruna sahip.

Bu teknoloji ile birlikte daha yüksek kontrast ve parlaklık elde edebiliyorsunuz. 2021 Neo QLED televizyonlar ince çerçeveler, kablo yönetimi, Slim One Connect Box, yeni ses sistemi gibi birçok özellik ile geliyor. Bunların dışında Samsung Health, 21: 9 ve 32: 9 oyun modları, AMD FreeSync Premium Pro, Google Duo ve Office 365 gibi uygulamalarda cihazın içerisinde yer alıyor.

Yeni microLED Paneller Geliyor!

Şirketin bir diğer yeni teknoloji ise microLED oldu. MicroLED, OLED‘e benzer bir kendi kendini yayan ekran teknolojisi olarak belirtiliyor. OLED‘ten farkı ise doğal değil, pikseller zamanla bozulmaz. Bununla birlikte yüksek ışık seviyelerine ulaşabilir. Samsung, bu yeni ekran teknolojisine sahip televizyonunu ilk kez bu yıl doğrudan tüketicinin beğenisine sunuyor. MicroLED paneller 110 ve 99 olmak üzere iki boyutta satışa çıkarılacak. 4K çözünürlük sunacak olan yeni paneller, 4×4 bölünmüş bir ekran ve 5.1 ses sistemi özellikleriyle gelecek.

Samsung, bunun dışında bir de Lifestyle adını verdiği televizyon modellerini duyurdu. Bu yeni modelde ise çerçeveler daha fazla ince geliyor. Ayrıca farklı renk çeşidine sahip takılabilir çerçeve modülleri bulunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar TV aboneliği elde edebiliyor. Şirketin bir diğer tanıttığı model ise daha çok çevreyi korumaya yönelik oldu. Karbon salınımını azaltmaya yönelik olan bu model, enerji verimliliğini arttıyor. Güneş enerjisine sahip bir uzaktan kumanda ile birlikte gelen cihaz geri döndürülebilen malzemelerden yapılmış.

Samsung tanıttığı bu yeni modellerinin fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca cihazların çıkış tarihlerini de belirtmedi. Şirket yeni televizyonlarında QLED modellerinin daha iyi olduğunu ifade ediyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Realme V15 5G Satışa Çıkarılıyor!: İşte öne çıkan özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üretici Realme, 2021 yılında ilk akıllı telefonu V15 5G'yi satışa çıkararak piyasaya giriyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonu özellikleriyle birçok...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A32 5G Resmi Olarak Göründü!

Akıllı telefon pazarının büyük bir payına sahip olan Samsung, 2021 yılında da yerini korumak için çalışmalara hızlı bir şekilde devam ediyor. Firma en son...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Yeni Neo QLED ve MicroLED TV Serisini Duyurdu!

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarının yanısıra üst düzey özelliklere sahip olan televizyonlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Şirket televizyon pazarına yeni Neo QLED ve microLED...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Serisinin Fiyatlandırması Ortaya Çıktı!

Samsung'un yaklaşık bir hafta içinde Galaxy S21 serisini tanıtması bekleniyor. Amiral gemisi serisi manşetlere hakim olmaya devam ediyor. Şimdi ise Belçika'da bir telekom şirketi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Dell UltraSharp 40 Tanıtıldı – Kavisli Video Konferans Monitörlerine Bir Bakış

ABD'li bilgisayar üreticisi Dell, kısa bir süre önce Latitude serisi dizüstü bilgisayarlarında, Intel'in yeni yeni nesil vPro işlemcileri ve "SafeShutter" adı verilen entegre web...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014