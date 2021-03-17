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Samsung, Yeni Note Serisini Erteleme Kararı Aldı!

Samsung, 2021 yılında yaşanmaya başlayan çip üretimi yetersizliği nedeniyle yeni bir Galaxy Note serisi akıllı telefonunun üretimini erteleme kararı aldı. Erteleme kararının detayları haberimizde..

Yunus Emre Çakır

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Galaxy Note

Kore’li teknoloji devi Samsung, en son Ocak ayında yeni Galaxy S21 serisini piyasaya sürmüştü. Şirket yeni serisinin içerisinde yeni bir Galaxy Note modeli sunmamıştı. Bu da akıllara şirketin artık Note serisinin defterini kapattığını getirmişti.

Ancak Samsung bu konu hakkında bugüne kadar hiçbir resmi açıklama bulunmadığından kesin bir yargı elde edememiştik. Bugün ise şirket Güney Kore‘nin Suwon kentinde gerçekleştirdiği yıllık hissedarlar toplantısında Galaxy Note serisi hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Şirketin CEO‘su DJ Koh, küresel çapta meydana gelen çip üretim yetersizliği nedeniyle 2021 yılında yeni bir Galaxy Note üretiminin olmayacağını belirtti. Yeni bir üretimde yüksek bir talep olacağı ve bu talebin karşılanamayacağı tahmin ediliyor.

Galaxy Note 20

Koh, aynı zamanda Samsung‘un başka yeni cihazlar piyasaya sürmek istediğini ancak üretim yetersizliği sebebiyle bu durumun aksayacağını ve Galaxy Note‘un önümüzdeki yıl içerisinde yoluna devam edebileceğini dile getirdi.

Samsung, çip üretimi için şu sıralar ABD‘nin Teksas eyaletinde yaptığı yatırım için çalışmalarına devam ediyor. Bu yatırımın sonuçlanmasıyla birlikte şirket daha fazla üretim yapabilecek böylelikle yeni modellerin gelmesi daha da kısa sürecektir.

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