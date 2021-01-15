Samsung Yeni S Pen Pro’yu Resmi Olarak Tanıttı!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, 14 Ocak tarihinde yeni üst düzey akıllı telefon serisi olan Galaxy S21‘i tanıttı. Şirketin dün düzenlediği teknoloji etkinliğinde Galaxy S21 dışında başka diğer haberleride kullanıcılarla paylaştı. Bugün ise şirket yeni bir resmi tanıtım yaptı.

Bu tanıtımda bir tanesi Pro olmak üzere iki yeni S Pen ortaya çıkardı. Yeni tanıtılan bu S Pen serisi ise her şekilde rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca yeni S Pen kalemlerin ayrı bir kılıf ile cihazın yan tarafına takıldığını hatırlatmakta fayda var. Önceki S Pen‘lerde olduğu gibi yeni kalemlerinde tetik tuşları bulunuyor.







S Pen Pro ise, daha büyük ve Bluetooth özellikleri sunuyor. Kalemi uzaktan deklanşör tuşu olarak veya müzik çalarınızı kontol etmek için kullanabiliyorsunuz. Bilindiği üzere yeni Galaxy S21 Ultra 5G S Pen desteği veriyordu. S Pen Pro, sadece Galaxy S21 Ultra için özel çıkmıyor. One UI 3.1 güncellemesi alacak olan bütün Samsung telefonlarda desteği olacak.

Desteği sunulacak cihazlar arasında Galaxy Note 10 ve Note 20 yanı sıra, Galaxy Tab S6 ve S7‘de bulunuyor. Yeni S Pen Pro‘nun 2021 yılı içerisinde satışa çıkması bekleniyor ancak fiyat konusunda da henüz bilgilendirme yapılmadı.

Bazı iddialara göre Samsung‘un yeni S Pen Pro kalemini sadece kendi ürünlerinde değil aynı zamanda üçüncü taraf şirketlerin cihazları içinde sunabileceği konuşuluyor. Böyle bir destek olursa eğer, üçüncü taraf şirketin cihazlarına yeni güncellemeler sunulması gerekebilir.