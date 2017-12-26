Önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan CES 2018’de firmaların tanıtacağı ürünler belli olmaya başladı.

CES 2018’de tanıtacağı ürünlerle fuara damgasını vurması beklenen Samsung bugün yaptığı açıklamada CES 2018’de tanıtacağı ilk ürününü açıkladı. Üst seviye kullanıcılara hitap eden Samsung’un NW700 Sound+ premium bir soundbar olarak dikkat çekiyor.

Samsung’un başarılı soundbar modeli olan MS650 Sound+ modelinin güncellenmiş hali olarak karşımıza çıkan NW700 Sound+ Samsung’un ses laboratuarında özel olarak geliştirildi. Bir önceki modeli göre daha başarılı bir gürültü önleme, geniş aralıklı tiz sesler ve çoklu hoparlör seçenekleriyle gelen NW700 Sound+ Samsung’un CES 2018 etkinliğinde tanıtacağı ürünlerden birisi olarak açıklandı.

Subwoofer İhtiyacını Ortadan Kaldırıyor!

Samsung’un duvara monte edilebilen süper ince akıllı televizyonlarının altında kullanılabilecek ve televizyonların ince görüntüsünü bozmayan ve onları tamamlayan bir tasarıma sahip olan NW700 Sound+ ek bir subwoofer ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Samsung’un ön duyurusunu gerçekleştirdiği NW700 Sound+ ürünüyle ilgili olarak Samsung Electronics Görüntüleme Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jurack Chae “ Samsung olarak tüketicilerin yaşam tarzıyla teknolojiyi kaynaştıran ürünleri yenilikçi bir bakış açısıyla sunuyoruz. Bu amaçla ürettiğimi NW700 Sound+ ürünümüz sadece üst seviye kullanıcılarımız için değil eşsiz bir ses kalitesi dileyen kullanıcılar için de iyi bir seçim” dedi.

Standart Mod, Surround Mod ve Akıllı Mod seçenekleriyle kullanıcıların televizyon deneyimlerini en üst seviyeye taşıyacak olan NW700 Sound+’ın satış fiyatının CES 2018’de açıklanması bekleniyor.