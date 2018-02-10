Akıllı telefon markaları içerisinde lider konumda olan Samsung, çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon modellerini tanıtacak. Amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında Android devi olarak gösterile ve bu alanda liderliği ele alacak olan Galaxy S9 akıllı telefonlarını görmek mümkün olacak. 25 Şubat tarihinde yapılacak olan tanıtımla beraber kullanıcılara sunulacak olan yeni amiral gemisi akıllı telefonların özellikleri ise neredeyse belli oldu.

Tabii ki resmi bilgileri elde etmek mümkün olmadı ancak markanın sızıntılarına göre yeni seri akıllı telefonların detayları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise markanın bir sonraki akıllı telefon modeli için aldığı patent görselleri ortaya çıktı. Açıkçası bu görseller Galaxy S9 modellerinden bile daha çok konuşulacak gibi gözüküyor.

Samsung AMOLED Ekranları Nasıl Değiştirecek?

Markanın bir sonraki akıllı telefon modelinde kullanması beklenen yeni ekran teknolojisinin, tasarımı doğrudan değiştireceğinden söz ediliyor. Yeni ekranların tam yüzeylerden oluşacağı görülüyor. Yani %100 çerçevesiz bir akıllı telefon modelinden söz ediyoruz. Bunun için ön yüzün tamamen cam kaplı olarak sunulduğu görülüyor.

Ekran kısmında kullanılacak olan teknolojilerde de bu durumu net bir şekilde görmek mümkün olacak. Patent görsellerine göre yeni seri akıllı telefonların ön yüzünde parmak izi sensörleri de yer alacak. Tam ekran modeli olarak gelecek bu sistemin, alt bölümünde yer verilecek olan parmak izi sensör alanının, kilit açıldıktan sonrada sorunsuz bir şekilde kullanılabileceği görülüyor. Kamera ve yüz tanıtma gibi bölümlerin ise yine ekran üzerine konumlandırılacağı görülüyor.

Burada önemli bir teknoloji de ortaya çıkıyor. Samsung patent görsellerine göre bu telefon serisinde 3D Touch sistemine benzer bir sistem olacak. Kullanıcıların ekrana dokunma şiddetleri çok daha iyi algılanacak. Çok daha hassas olacak olan ekranların dokunma sertliğini bile algılayacak olması, kullanıcıların farklı bir şekilde uygulama seçeneklerini de görüntülemesine izin verecek. Yani belirttiğimiz gibi akıllı basınç algılama sistemi sunulmuş olacak.

Tabii ki bunun için yine de Samsung’un doğrulamalarını beklemek gerekiyor ancak patent görsellerine baktığımız zaman, çok daha iddialı bir akıllı telefon geleceğini kesin olarak söyleyebiliriz. Bu sistemin hangi modelde kullanılacağı konusunda ise bir bilgi yok.

Belki de Note 9 akıllı telefonlarınlar böyle bir sistemin kullanıldığını görmek mümkün olacak. Bunun için en önemli bilgiler Galaxy S9 tanıtımında ortaya çıkacak. Mutlaka tanıtımda bu konuda bazı ipuçlarına yer verilecektir.