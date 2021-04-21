Samsung, Yeni Ürünlerini Sergilediği Etkinliğe Katıldı!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, üst ve orta segment akıllı telefonlarını piyasaya sürdükten sonra şimdi de World IT Show 2021 etkinliğine katıldı. Şirket bu etkinlikte yeni akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, 8K Neo QLED TV’ler, Micro LED TV’ler ve BESPOKE ev aletleri birçok cihazını resmi olarak sergilemeye başladı.





Güney Kore’de düzenlenen etkinlikte kullanıcıların günlük dijital yaşamlarını iyileştirmeye yönelik birçok cihaz tanıtımı yapılıyor. 21 Nisan ve 23 Nisan arasında devam edecek olan etkinliği COEX firması düzenliyor.





Samsung bu etkinliğin içerisinde Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Book Flex 2, Micro LED TV’ler, Mini LED tabanlı Neo QLED 8K TV’ler ve Galaxy Buds Pro gibi birçok cihazıyla yer alıyor. Şirket gelen ziyaretçilere ürünlerinin nasıl daha verimli kullanılabileceği konusunda bilgiler veriyor. Firmanın en çok dikkat çeken ürünleri ise yeni Micro LED TV ve Mini-LED tabanlı Neo QLED Televizyonlar oldu.





Üstün parlaklık, konstrast oranı ve üstün HDR performansı bu ürünlerin kullanıcılar için daha dikkat çekici olduğunu ortaya koyuyor. Bunun dışında fuarda otomobil, tüketici elektroniği, ev aletleri vb. gibi birçok sektörden firma bulunuyor. Bu firmalardan bazıları başlıca şunlar; DTS, LG, Huawei, Qualcomm, SK Telecom ve Hyundai.