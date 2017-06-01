Samsung, yeni VR ekranı duyurdu

Görüntülü Reklamcılık Haftası 2017 konferansı mayıs ayının sonunda gerçekleşti ve bazı ilginç bilgiler ortaya çıktı. Samsung, 3.5 inç ekranda Oculus ve Vive‘den 3,5 kat daha fazla piksel değerine sahip VR kulaklıklar için yeni bir ultra-yüksek çözünürlüklü ekran sergiledi.

Etkinlikte gösterilen ekran, 2024 x 2200 piksel çözünürlüğe ve sonuçta 858 ppi yoğunluğa sahipti. Bu, geçerli cihazların iki katı piksel yoğunluğudur. Yeni ekranın diğer özellikleri arasında, şu anda piyasada bulunan VR kulaklıkları kullandıktan sonra hasta ya da baş dönmesi hisseden kişilerin rahatlığını gidermek için 90Hz yenileme hızı ve 100 nit parlaklık var.

Samsung, ekranın kendi bağımsız VR kulaklıkla kullanılacağını veya ekranın diğer üreticilere satılacağını açıklamadı. Şu anda Samsung, Vive ve Rift için hem görüntüleri hem de göz başına 1080 x 1200 piksellik iki ayrı ekran kullanıyorlar.

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