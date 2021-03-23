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Samsung, Yeni Yüksek Çözünürlüklü Monitör Serisini Tanıttı!

Samsung, yüksek çözünürlüklü S8 serisi monitörlerini resmi olarak tanıttı. İşte bu harika monitörlerin özellikleri...

Ayşen Sıla

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Samsung

Samsung, işyerlerine ve tüketicilere yönelik yüksek çözünürlüklü monitör serisini resmi olarak duyurdu. Yeni monitör serisi 12 farklı modelden oluşuyor ve bu sefer Samsung neredeyse tüm modellere HDR desteğini getirmeye kararlı görünüyor.

Serinin en üstünde, S80A ve S80UA model numaralarına sahip 27 inçlik iki modelde satışa sunulacak olan Samsung S8 amiral gemisi serisi bulunuyor. Ayrıca S80A model numaralı 32 inçlik bir model de bulunuyor.

Samsung

Hepsi 1 milyar renkli (10 bit) IPS panel ve 3.840 x 2.160 piksellik 4K Ultra HD çözünürlükle birlikte geliyor. Samsung, ekranların HDR10 uyumlu olduğunu iddia ediyor. Ekranlar, minimum VESA onaylı DisplayHDR spesifikasyonu olan 400 nit’in altında olan 300 nit parlaklık çıkışı sağlayabiliyor.

Dahası, Samsung S8 monitörler ince çerçeveli ve düz çerçevesiz bir tasarıma sahip. Ayrıca bir USB hub ile birlikte USB-C üzerinden 10 Gbps veriyi destekliyor. 27 inçlik S80UA modeli 90W şarj desteği de getiriyor. Böylece, bir USB-C bağlantı noktası veya hatta akıllı telefonlar üzerinden şarj olan dizüstü bilgisayarları hızlı şarj etmek için kullanılabiliyor.

Samsung

S8 monitörler ayrıca tam döndürme ve eğme işlevleri de sunuyor. Monitörler ayrıca HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 girişini destekliyor ve 5 milisaniyelik süper hızlı oyun yanıt süresiyle harika bir oyun deneyimi sağlıyor. Samsung bu monitörlerin fiyatını henüz açıklamadı.

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KaynakGizmo China

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