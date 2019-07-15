Samsung Yenilenmiş Kablosuz Kulaklıkları Tanıtabilir

En iddialı telefon modellerinden biri olan Galaxy Note serisinin yenilenmesi için geri sayım başladı. Kısa bir süre sonra Samsung’un yeni akıllı telefon modellerini tanıtıma çıkardığını göreceğiz. Markanın bu noktada tanıtımı yapmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10 modeli olacak.

Bir yandan yeni amiral gemisi akıllı telefonları için tanıtım beklenirken, bir yandan ise bu modelle beraber tanıtılacak olan aksesuar modelleri de merak edilmeye başlandı. Samsung’un yeni bir akıllı saat tanıtımı yapacağını artık biliyoruz ancak markanın sürprizleri bununla sınırlı kalmayacak.

Bunun dışında bir de yeni bir kablosuz kulaklık modelinin gelmesi bekleniyor. Yeni kablosuz kulaklık modellerinde nasıl özelliklerin bulunacağı konusunda ise çok fazla detay yok.

Samsung Kulaklıklar Geliyor

İddialara göre markanın yeni kulaklık modelinde kablosuz özelliğini öne çıkaracak oynamalar yapılacak. Kulaklık modellerinin içerisinde yeni bir çip kullanılacağı ve bu çipler sayesinde kulaklık ile telefon arasında çok hızlı eşleştirme gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Oldukça hızlı eşleştirme sistemi sunacak olan yeni kulaklık modelinin Note 10 modeline de tam uyumlu olması bekleniyor. Muhtemelen AKG ile ortaklaşa olarak hazırlanan kulaklıkları göreceğiz. Bu kulaklık modelinde teknik açıdan nasıl değişikliklerin yapılacağı kısmında ise kesin bilgileri elde etmek mümkün olmadı. Bunun için firmanın yapacağı tanıtımın önemi oldukça büyük.

Tam anlamıyla kablosuz bir kulaklık modeli sunulmasını sağlayacak olan yeni modelin ne zaman tanıtılacağı konusunda da bilgiler var. Aslında baştan beri söylediğimiz gibi bu modelin Note 10 lansmanında yani 7 Ağustos tarihinde gelmesi bekleniyor.

Lansman sonrasında yeni akıllı telefonlar için nasıl bir aksesuar artısının sunulacağını göreceğiz. Yapılan tanıtım sonrasında model ile ilgili tüm detaylara sitemizden yer vereceğiz. Şimdilik bilgiler bunlar ile sınırlı. Yeni bir gelişme olduğu zaman sitemizde bulabilirsiniz.