Samsung, Yepyeni Bir Bilgisayar Üzerinde Çalışıyor!

Samsung’un yeni bir Windows 10 bilgisayar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu bilgisayar, AMD grafiklerine sahip olan özel bir Exynos işlemciyle desteklenecek. Yeni çıkan rapora göre bilgisayar, üst düzey özelliklere sahip olacak.

Rapora göre, bu yonga seti geçici olarak bir AMD grafik içeren Exynos 2200 olarak adlandırıldı. Güney Koreli teknoloji devi, bu yeni PC ile fiyat rekabetçiliğini güvence altına almayı planlıyor.

Aynı zamanda kendisini Qualcomm’un Snapdragon işlemcisinden farklılaştırmayı hedefliyor. Şirketin bellek, ekran ve NAND flash’ı AP’lerle senkronize ederek bunu başarmaya çalıştığı söyleniyor.

Ayrıca, büyük bileşen tedarikçilerinden ve ortaklarından gelen raporda, Samsung’un bu yılın ikinci yarısında yeni Exynos 2200 ile Windows 10 PC’yi piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi.

Lansmanın kesin tarihi bilinmemekle birlikte, önümüzdeki Galaxy Note 21 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından 2021’in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ne yazık ki, Windows PC ile ilgili diğer ayrıntılar da şu anda bilinmiyor.

İsimsiz bir yetkiliye göre Samsung, daha ince ve daha kullanışlı bilgisayarlar üretmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yeni Windows destekli bilgisayar hakkında güncellemeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.