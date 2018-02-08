AndroidU forumundaki bazı kullanıcılar Vietnam’daki Galaxy S7 edge modellerinin Android Oreo güncellemesini yanlışlıkla aldığını söyledi. Samsung Experience UI 9.0 arayüzü ile tamamlanan bir güncelleme paketi alan kullanıcıdan gelen bir ipucu bunun kanıtı oldu.

Görünüşte bitmiş bir güncelleme paketi olması gereken bu paket Samsung geliştirme ekibi veya ilgili departmanlar tarafından yapılmış bir hataydı. Samsung‘un yeni Galaxy S8‘den önce böyle bir güncellemeyi S7‘ye kasıtlı olarak bırakması mümkün değil. Bunun yanı sıra Samsung, S7 edge kullanıcıları için Oreo Beta denemesine bile henüz sahip değil.

Kaç kişinin güncellemeyi Vietnam’da gerçekte indirip kurmayı başarabildiğini bilinmiyor. Ancak en az bir tane indiren var. Yandaki ekran görüntüsü Galaxy S7 edge‘in uluslararası bir modelinden Telegram’daki genel Galaxy S7 edge grup sohbetine gönderildi. Söz konusu güncelleme fotoğraflara göre yaklaşık 1.4GB ve G935FXXU2ERB2 yapı numarasıyla yayınlandı.

Samsung‘un Galaxy S7 modelleri için Oreo güncellemesiyle uğraştığını çoktandır biliyorduk. Ancak hiç kimsenin bunu erken bir zamanda görmesini beklemiyorduk. Yayınlanmasından kısa süre sonra kaldırılan bu güncelleme paketini indiren kullanıcılar şu anda Oreo keyfini Samsung Galaxy S7 edge telefonlarında yaşıyorlar. Gerçekten Samsung adına büyük bir hata!