Samsung'da Uygulanabilir Depolama Devri

2018 yılı itibariyle çıkan amiral gemisi telefonlarda dahili depolama ne kadar hızlı olursa olsun, bazı insanlar microSD kart ile hafıza alanını genişletmeyi çok seviyor.

Genel anlamda Google hiçbir zaman teknolojinin bir hayranı olmadı. Çünkü yeteri kadar hızlı veya güvenli olarak kabul edilmedi. Buna rağmen, kullanıcıların dahili depolama alanını bir microSD kart ile genişletmelerine olanak tanıyan Marshmallow güncellemesine Uygulanabilir Depolama özelliği eklemişti.

Uygulanabilir Depolama özelliğini açıklamak gerekirse: 64GB depolama alanı bulunan bir telefona 32GB’lik hafıza kartı takıldığında telefon 64GB+32GB gibi farklı iki hafıza olduğunu göstermez. Bunun yerine 96GB’lik tek bir dahili hafıza gösterir.

Şirket, Android Uygulamalarını eski Android sürümlerinde depolamayı kaldırma kararı verdikten sonra birkaç özellik ekledi. Marshmallow güncellemesine sahip bazı telefonlar bu özellik ile gelirken, Samsung bu özelliği gözardı etmişti. Ancak görünüşe göre, Android Pie güncellemesiyle işler değişecek gibi duruyor.

Samsung, kendi amiral gemilerinde hala microSD kart genişletmesini sunan birkaç şirketten biridir. Tabii ki, şirket microSD kartlarından çok fazla gelir elde ettiğinden, teknolojiyi akıllı telefonlarıyla pazarlamak makul gibi görünmektedir. Android 9.0 Pie tabanlı Samsung Experience arayüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte şirket, kullanıcıların bir kez daha Uygulanabilir Depolama özelliği sayesinde sdcard içerisine uygulamaları kurmasına izin verecek.

Bu özellik, geliştiricilerin Galaxy Note 9 için bir Android Pie güncellemesinin sızdırılmış yazılım dosyalarını elde ettikten sonra bulundu. Ancak Uygulanabilir Depolama özelliği Galaxy S serisi için olup olunmadığı henüz bilinmiyor. Genel anlamda düşünüldüğünde 512GB Galaxy Note 9 ve Samsung’un en yeni 500GB microSD kartı ile 1 TB akıllı telefona sahip olmak mümkün duruyor.

Samsung’un yeni amiral gemileri bol miktarda depolama alanı sunduğundan, bu özelliğin kullanıcıların büyük kısmı tarafından kullanılacağını düşünmek zor. Bununla birlikte, şirket bu özelliği genellikle az sayıda dahili depoyla birlikte gelen daha ucuz telefonlara getirmeyi planlıyorsa işler daha ilginç hale gelebilir.