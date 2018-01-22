Samsung'dan Apple'a Gönderme: Eski Modellerimizi Yavaşlatmıyoruz!

İtalyan yetkililer Apple‘da olduğu Samsung‘un da eski modelleri yavaşlatarak tüketicileri yenilerini almaya zorladığını iddia etti. Planlı eskitme olarak adlandırılan bu durumu Samsung kesin bir dille yalanladı.

Apple bildiğiniz üzere daha eski ve daha zayıf bataryalı iPhone’ların yavaşlatıldığını itiraf etti. Belirli miktarda pil gücü talep ettiklerinde aniden kapanma moduna geçebileceğini açıkladılar. Bunu yapmak için mantıklı bir sebep gösterseler de pek çok ürün satan Samsung‘a kendilerine yöneltilen bu suçlamayı inkar etti.

Yetkililer Samsung‘un bir sözcüsünün “Bu konuda söylenecek bir şey yok. Daha önce de duyurduğumuz gibi Samsung eski modelleri yazılım güncellemeleri ile yavaşlatmaz” diyerek tepki gösterdi. Bir anlamda Apple‘a da gönderme yaptı. Samsung ve LG, Apple‘ın eski iPhone’ların pilleri ve performans bağlantıları hakkında bir açıklama yapmasının hemen ardından bu açıklamarı yaptılar.