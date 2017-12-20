Samsung bugün CES 2018‘de NW700 Soundbar Sound+ adında yeni bir yaşam tarzı duvara monte soundbar açıklacağını duyurdu. Cihaz, her yıl yenilenen şirketin ev eğlence ürünleri serisi arasında ilan edilecek.

Yeni model, MS650 Sound+‘un yerini alıyor ve bozulmayı önleyici, geniş aralıklı tweeter’leri ve çoklu hoparlör kontrolü içeriyor. Samsung, önceki modele göre% 41 daha dar ve 53.5mm inceliğinde geleceğini belirtti. Bu firmanın ince akıllı TV’leriyle eşleşmesi demek.

“Samsung, yaşam tarzı ve teknolojiyi kesintisiz ve yenilikçi bir tarzda birleştiren ürün geliştirme çalışmalarına yatırım yapmaya devam ediyor,” dedi Samsung Electronics Visual Display Business Kıdemli Başkan Yardımcısı Jurack Chae. “NW700 Soundbar Sound+ ile üstün ürün tasarımına değil, aynı zamanda tüketicilerimize benzersiz ses kalitesi sunmaya da kararlıyız.”

NW700 Sound+, üç mod içermekte: Standard, Surround ve Smart. Surround Modu, surround sesi genişletmeye yardımcı olur ve çoklu hoparlör desteği ile, bu efekti geliştirmek için odanın farklı bölümlerine ayrı hoparlörler yerleştirebilirsiniz. Smart Mod, ses ve surround ses efektlerini otomatik olarak ayarlar.

Samsung, 9 Ocak‘ta başlayacak olan CES’de daha fazla ayrıntı açıklayacak.