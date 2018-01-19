Google, aylık en son Android güvenlik güncelleştirmesini iki hafta önce yayınladı ve desteklenen Pixel ve Nexus cihazları için hemen kullanılabilir hale geldi. Ve şimdi Samsung, Çin’deki S8 ve S8+ amiral gemilerine kablosuz olarak (OTA) güncelleme yoluyla güncellemeyi yayınlamaya başladı.

Üretici yazılımı sürümü G9500ZCU2AQL2, hem Çin’de Snapdragon 835 varyantları olan Galaxy S8+’a, G9550ZCU2AQL2 sürümü ise (SM-G9550) yönelik Galaxy S8 (SM-G9500) ‘e aktarılıyor. Samsung telefonların Ocak güvenlik bakım sürümünde, 5 kritik Android güvenlik açığı düzeltmesi ve şirketin kendi yazılımındaki 13 güvenlik açığı düzeltmesi bulunmakta.

Güncellemenin sadece Çin’de yayınlandığı bildirilse de, diğer bölgelere yayılması çok sürmeyecektir. Bu, Android 8.0 (Oreo) beta testinin bu hafta başında sona ermesine rağmen, en erken Şubat ayına kadar cihazlara gelmemesi demek. Raporda, beta test çalışmalarının bu ayın sonundan önce ‘final’ Oreo sürümünü görmeyi bekleyebilecekleri belirtildi.