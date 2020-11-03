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Samsung’dan Yeni Mini LED Smart TV Geliyor – Peki Lansman Ne Zaman ?

Samsung, yeni Mini LED televizyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2021 için hazırlanan cihazlara dair bir rapor daha yayınlandı. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Mini LED Smart TV

Güney Kore merkezli Samsung, dünyanın önde gelen akıllı telefon markası olmasının yanı sıra, katlanabilir telefon, kulaklık ve akıllı televizyon gibi birçok sektörde de söz sahibi. Şirket, LED TV segmentinde güçlü konumda yer alıyor. Şimdi ise ileri teknolojiye sahip yeni TV modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung’un akıllı televizyonları için yeni bir Mini LED ekran üzerinde çalıştığı bildirildi ve yeni bir rapor, Güney Koreli devin önümüzdeki yılın ilk yarısında yeni bir Mini LED Smart TV serisi piyasaya sürmeye hazır olduğunu iddia ediyor.

Ancak şu anda bi cihazlar için lansman tarihi henüz bilinmiyor.. Önceki raporlara inanılacak olursa, şirket 2021’de Mini LED TV’lerinden yaklaşık iki milyon adet satmayı planlıyor.

Samsung Mini LED Smart TV

Her biri arka ışık olarak 100 ila 300 mikrometre boyutunda küçük LED’ler kullanan Mini LED TV, yakından düzenlendiğinde ve bir ışık kaynağı olarak kullanıldığında, ekranı daha parlak ve daha net olarak görüntüleyebiliyor.

QD Filtresi ve Mini LED’ler kullanıyor ve bu yeni seriyi Samsung’un halihazırda sattığı QLED TV‘lerin bir adım üstüne yerleştiriyor. Samsung’un şu anda akıllı televizyon sektöründe QLED ve Micro LED olarak ayrılan iki serisi bulunuyor.

Bu yüzden Samsung‘un yeni Mini LED TV’leri, üst düzey teklifler listesine katılacak. İlginç bir şekilde, Güney Koreli şirket bu yılın başlarında CES 2020’de sınıfının en iyisi Micro LED TV’leri çoktan sergilemişti. Bu yeni cihazları piyasada görmek oldukça ilginç olacak

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KaynakDroid News
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