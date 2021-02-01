Samsung’dan Yenilikçi Bir Tasarım Daha!

Ana şirket için ekranlar tasarlayan ve üreten Samsung Electronics’in birimi olan Samsung Display, şu anda gelecek Samsung telefonları için yenilikçi katlanabilir ve kaydırılabilir ekranlar üzerinde çalıştığını doğruladı. LG’nin de, CES 2021 etkinliği sırasında katlanabilir akıllı telefona benzer bir tasarım gördük.

Samsung’un ekran bölümünün kıdemli başkan yardımcısı Choi Kwon-young, öncelikle Samsung akıllı telefonlar için tasarladığı katlanabilir ekran hakkında birkaç heyecan verici fikir sundu. Şirket olarak, Samsung Display 2020 yılı mali raporunu ve kazanç görünümünü yayınladı.

Kwon-young’a göre, Samsung Display’in ilk katlanabilir ve kaydırılabilir ekranları bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Samsung’un bu tarz bir katlanabilir ekran teknolojisini ilk kullanan şirket olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, bu tarz bir telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı da bilinmiyor.

Samsung Display’in katlanabilir ve kaydırılabilir ekranlarları, OLED pazarında liderliğini sürdürmek için değişken yenileme hızı ve düşük güç gibi önemli özelliklerin yanı sıra yeni teknolojileri de benimseyebileceğini ima ediyor. Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Fold3 gibi bu yılın yenilikçi telefonları, bu teknolojiyle adeta aydınlanacak!