Samsung’tan Güldüren Patent Başvurusu!

Koreli teknoloji devi Samsung, dünya genelinde markaları ve patent başvuruları olan çok çeşitli ürün kategorisine sahip. Tabi ki başvurusu kabul edilen bütün patentler bir sonuca ulaşmasa da, kısmen bize gelecekten beklentilerimizin nasıl olacağına dair ipuçları veriyorlar.

Kısa bir süre önce de şirket, iki yeni katlanabilir telefon için patent başvurusunda bulundu. Şirketin ilk katalanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Fold cihazından tamamiyle farklılar. Bugün ise şirketin farklı aksesur tasarımları üzerinde çalıştığını gösteren yeni tasarımlar, LetsGoDigital tarafından paylaşıldı.

4 Nisan 2019’da şirket, benzersiz bir akıllı telefon aksesuarı için patent başvurusunda bulundu. Bahsedilen patent, aksesuarın bir akıllı telefon kılıfı olduğunu ortaya çıkaran toplam 6 görüntü içermektedir. Yeterince komik, iki tarafına da bağlı iki insan benzeri kulak var.

Maalesef, patent boyunca iliştirilen metin, kılıfın amacı hakkında pek çok ayrıntı göstermemektedir. Bununla birlikte, genel şekli ve her kulakta bir delik açarak, bir akıllı telefonun stereo hoparlöründen gelen ses çıkışının eşit şekilde yayılmasına yardımcı olmasını sağlayabilir.

Böyle bir aksesuarın avantajı, akıllı telefonu tutan tek bir kişiye eşsiz bir ses deneyimi sağlaması olabilir. Kılıf, farklı uzunluktaki akıllı telefonların uyumlu olmasına izin verecek uzatılabilir bir tasarıma sahip değil.