Samsung’tan Yeni Bir 65 W Şarj Adaptörü Geliyor!

Samsung‘un akıllı telefonları için yeni bir şarj adaptörü üzerinde çalıştığı geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Şirketin bu yeni çalışması 65 W desteği sunan bir adaptör üzerinde oluyor. Daha önce de sızdırılan bu adaptör bugün itibariyle yeni bir sertifika alarak karşımıza çıkıyor.

TÜV SÜD tarafından verilen sertifikaya göre Samsung‘un yeni adaptörünü piyasaya sürmesi yakınlaşmış durumda. EP-TA865 adıyla geçtiğimiz yıldan bu güne kadar sızdırılan bilgilere göre adaptörün 20V / 3.25A şarja destek veriyor.





Samsung, yeni adaptörüne daha önce de olduğu gibi USB-IF Power Delivery standartını da sunuyor. Ayrıca şirket adaptörüne PPS adlı yeni bir özellik daha sunuyor. Bu özellik şarj işlemi esnasında akıllı bir voltaj kontrolü sağlıyor.

Samsung‘un bu yeni adaptörünü ne zaman tanıtıp piyasaya sunacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı söylentilere göre şirket adaptörünü muhtemelen 2021 yılının ikinci çeyreğinde sunabilir.