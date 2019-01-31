Samsung'un 2018 Mali Raporu Yayınlandı!

Geçen yıl zirvede yer alan telefon üreticileri arasındaki Samsung, 2018 yılının dördüncü çeyreğinin ve genel olarak mali yılın tamamına ilişkin finansal bir durum raporu yayınladı. 2018 yılının son üç ayında hem satışlarda hem de faaliyet konusunda kar anlamında düşüş gösterdi. Ancak, yılsonu mali kazançta rekor kırdı.

Mobil cihaz satışlarının zayıf olmasına rağmen, Bilgi Toplama ve Mobil İletişim bölümü, 5G yatırımları ve genişletilen LTE birimlerini bir hayli ilerletti. Bunlara karşılık gider ve gelir konusunda oldukça fazla kazanç olduğu ifade edildi.

Tüm bunlara ek olarak hem Güney Kore’de ticari 5G hizmetlerinin tanıtımı yapacak. 20 Şubat’ta Galaxy S10’un San Francisco’daki Unpacked etkinliğinde planlanan tanımından sonra kazançlarının daha da artması bekleniyor.

Samsung geçtiğimi son iki yılda, etkileyici bellek donanımı geliştirmelerinde satışlardaki yüksek dalgayı sürdürdü. Ancak bir süre sonra gerileme başladı. 2018’in son çeyreğinde oldukça yüksek bir gelir etmesi, 2017 yılının başından beri ilk defa zirvelere ulaştığı dönemdi. Şirket, büyük müşterilerin, fiyatlarda daha fazla düşüş olacağını bildiği için verdikleri siparişleri geri bıraktıklarını belirtti.

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2019 yılında ise Samsung, daha çok premium ürünleri piyaasya sürerek, hem çevrimiçi pazarları hem de ülke pazarlarındaki yerini güvence altına almaya çalışacak. Bunlara ek olarak çeşitli bütçe telefonları ile de satışlarını devam ettirmeyi planlayacak.