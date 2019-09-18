Samsung’un 2020 Planları Nasıl Olacak?

Galaxy S ve Note serisi telefonların 2020'de durdurulacağına dair bir rivayet ortada dolaşıyor ve Galaxy Fold, Samsung'un bir diğer amiral gemisi serisi olarak karşımıza çıkabilir...

Kısa bir süre önce Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlara ek olarak Galaxy Note 10 serisini de açıkladı. Böylece Samsung’un 2019’a yönelik premium ürün yelpazesini tamamlamayı en iyi şekilde başardı. Samsung, yakın zamanda uluslararası piyasalarda ultra-ürün olarak konumlandırılan katlanabilir ekrana sahip Galaxy Fold‘u piyasaya sürdü.

Her ne kadar bu yıl çıkardığı telefonlar meraklılarını heyecanlandırıyor olsa da, çıkardığı iddialı seçeneklerden dolayı alıcılar hangisine yönelmesi gerektiğini bilmiyor. Görünüşe göre Samsung önümüzdeki yıl bunu düzeltmek için bir şeyler yapmayı amaçlıyor olabilir.

Samsung’un insanların kafasında ikilemi yok etmek için takip edeceği yol, S ve Note serisi telefonların devamını durduracak olmasıdır. Evet, bu söylenti sosyal medya üzerinde çok fazla dolaşıyor ve söylentinin kaynağı ise Evan Blass’tan geliyor.

En son ki tweet’lerinin birisinde Blass, Samsung’un gelecek yıl S serisini ve Note serisini bitirmeyi planladığını söylüyor. Bununla birlikte Samsung, tamamen yeni bir seri altında geleneksel bir amiral gemisi telefon yapmayı da planlıyor olabilir.

Aslında, Samsung Galaxy S ve Note serilerini tamamen yeni bir seriye bağlayacak ve bu da Galaxy One serisi olarak adlandırılacak. Galaxy One serisinin altında Samsung, geleneksel amiral gemisi telefonları sunacak. Blass, S Pen’in şu anda Galaxy S serisi tarafından temsil edilen ana amiral gemisi serisinin bir parçası olarak sunulacağını öne sürüyor.