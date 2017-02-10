Samsung’un Dijital Asistanı Bixby’nin Logosu Ortaya Çıktı

Bixby‘i ilk olarak kısa süre önce Aralık ayında duyduk, Samsung‘un yanlışlıkla AI yardımcısını teyit etmesi ve bugün asistanın logo olabilecek olan görseli ortaya çıkınca geriye kalan tek şey şirketin muhtemelen Mart ya da Nisan ayında Galaxy S8 açıklandığında bunu sergilemesi olacak.

Samsung, 5 Şubat’ta Bixby logosu için Avrupa Ticari Marka ve Tasarım Ağı‘na ticari marka başvurusu yaptı. Aşağıdaki belgede (başvuru numarası 016343931 olan) görebileceğiniz gibi, logo ‘8‘ sayısalının yanı sıra ‘B‘ ‘ye de benzemekte. Ticari marka başvurusunun açıklaması Bixby’nin ticari marka başvurusunun açıklaması ile oldukça benzer. Dolayısıyla, logonun Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile piyasaya çıkması beklenen Bixby için olması muhtemel.

SamMobile sitesi Bixby’nin İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce Latince, İspanyolca ve İspanyolca Latince dillerinde sesli komutlar için destek vereceğini doğruladığını iddia ediyor.

Samsung, görünüşe göre Galaxy S8 ve S8 Plus için AI destekli, Google Asistan benzeri bir hizmet olabilecek Samsung Hello adlı bir şeyi de hazırlıyor. Bu hizmet, Bixby’nin diğer adı mı ya da tamamen ayrı bir şey mi şu ana kadar bilinmiyor. Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin bu bulguların tümünü bir veya iki ayda doğrulaması beklenmekte.