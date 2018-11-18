Samsung, yeni akıllı telefon modellerinde tasarım kısmında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İlk olarak amiral gemisi akıllı telefon modellerinde önemli değişiklikler yapılacak gibi duruyor. Yeni akıllı telefon modellerinde yapılacak olan tasarım değişiklikleri orta segment modellerinde de devam edecek. İşte bu modellerden birisi de Galaxy A8s akıllı telefonları olacak.

Bu alanda markanın ilkleri sunmasını sağlayacak olan yeni ekran sistemi, çok konuşulacak gibi gözüküyor. Hemen yeni ekran özelliklerinden ve akıllı telefonlar için beklenen tasarımlardan söz edelim.

Galaxy A8s Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonlar için paylaşılan son görsellerden söz etmeden önce yeni ekran sistemlerinden söz etmek gerekiyor. Takip edenlerin bileceği gibi Samsung, 3 yeni ekran sistemine geçmeye karar vermişti. Markanın Infinity ekran sistemini güncelleyeceği ve Infinity-U, V ve O ekran tiplerine yer vereceğini görmüştük. Bir nevi çentik sistemi konusunda yeniliklere gidilmişti.

Her üç ekran sisteminde de farklı farklı çentik yapısı ve ekrana gömülü ön kamera sistemlerinin kullanılacağı görülmüştü. İşte bu tip akıllı telefonlardan birisi olacak olan Galaxy A8s, sadece kameranın bulunduğu ekrana gömülü bir ön kamera sistemiyle dikkat çeken Infinity-U tasarımıyla gelecek. Yeni akıllı telefonların kamera sisteminde yapılacak bu değişiklik, çok daha geniş bir ekran alanı sunulmasını sağlayacak.

Paylaşılan görsellerde de net bir şekilde ekrana gömülü bir kamera kullanılacağı görülüyor. Tek kamera sistemiyle dikkat çekmesini beklediğimiz telefonun sistem özellikleri kısmında da değişiklikler yapılacak. Galaxy A8s modelinin içerisinde Snapdragon 710 işlemcilerinin kullanıldığını görmek mümkün olacak.

İşlemciler dışında yeni akıllı telefonların ekran boyutu ve sistem özellikleri gibi özelliklerin neler olacağını bilmek ise oldukça zor gibi duruyor. Özellikle ekran boyutu kısmında meraklı bir bekleyiş söz konusu. Ön kameranın ekran kısmında nasıl bir değişikliğe neden olacağını da zaman gösterecek. Galaxy A8s için yeni bir detay ortaya çıktığı zaman sitemizde yer vereceğiz.