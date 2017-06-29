Samsung’un Galaxy Note 8’de Kullanabileceği Yeni Görüntü Sensörü ISOCELL Tanıtıldı

Samsung‘un en yeni ISOCELL görüntü sensörü çift kameraları destekliyor.

Samsung, ISOCELL görüntü sensörlerinin son serisini, Mobile World Congress Shanghai‘da sergiledi. Şirket, her biri belirli bir pazar gereksinimini hedefleyen dört yeni görüntüleme sensörünü – Parlak, Hızlı, İnce ve Çift – tanıttı. Sonuncusu özellikle ilginç, çünkü Galaxy Note 8‘de olacak gibi görünüyor.

Note 8‘in sızdıran CAD görüntüleri, arkada bulunan çift kameraları göstermişti; sensörler yatay dizilmişti. Samsung’un MWC Şangay standından çıkan sunumlar, üreticinin Huawei‘nin bu alanda yaptığı şeyle benzer bir yapılandırmayla bir çift 13MP görüntüleme sensörü hazırladığını gösteriyor – bir RGB sensörü ile desteklenen tek renkli bir sensör.

Samsung, düşük ışık koşullarında “üstün görüntü kalitesi” sağladığını belirten her iki görüntü sensörü f/2.0 diyafram ve 1.12 mikron piksel özellikli olacak. ISOCELL sensörleri, her bir pikseli ayıran fiziksel bir katmandan oluşur ve bu sayede, daha küçük piksellerde bile çapraz izlerde bir azalmaya ve daha yüksek bir renk tutarlılığına neden olur.

Yeni ISOCELL serisinin özellikleri:

Parlak sensörler, düşük ışık koşullarında yüksek renk doygunluğu ve düşük gürültülü parlak ve keskin görüntüler sağlar.

Hızlı sensörler, karanlıkta bile bile sabit veya hareketli nesnelere hızlı otomatik netleme sağlar.

İnce sensörlerin 0.9-1.0um gibi en küçük piksel boyutlarını benimsediği zaman en ince cihazlar için yüksek kaliteli görüntüler üretir

Çift sensörler, son çift kamera trendinde talep edilen özellikleri elde etmek için tüketici cihazlarında çeşitli kombinasyonlarda karıştırılabilir ve eşleştirilebilir.

Samsung, çift kamera ISOCELL sensörü Galaxy Note 8 ile piyasaya çıkarır mı bilinmiyor, ancak duyuru anının zamanlaması ve sızdırılmış görüntüler kesinlikle bu görüşü destekliyor.

Samsung‘un en yeni ISOCELL sensörleri hakkındaki düşünceleriniz neler?

