Samsung’un Galaxy Note Fan Edition Popüler ve Oldukça İyi Satıyor

Samsung, resmi olarak Galaxy Note Fan Edition‘ı çıkarmasının üzerinden sadece bir kaç gün geçti. Kısa bir süre geçmesine rağmen, modelin oldukça popüler olduğu görülüyor.

The Korean Times’a göre, yenilenmiş modelin satışları Kore’de oldukça iyi bir performans gösteriyor ve son birkaç gündür piyasaya çıktığında çeşitli perakende satış noktalarında satılıyor. Sınırlı sayıda ürün olarak piyasaya sürülen model ve 600 dolara satılan Galaxy Note 7‘in orijinal fiyatının çok altında fiyatlandırıldı. Popülerliğine rağmen, bu cihazın diğer pazarlara gelip gelmeyeceğine henüz karar verilmedi.

Samsung şu anda Eylül ayında bir ara gelmesi planlanan Galaxy Note 8‘in yayınlanmasına hazırlanıyor. Söylentilere ve sızıntılara bakılırsa, cihaz Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM ile sunulacak ve aynı zamanda bir çift arka kameraya sahip olacak. Tasarım Galaxy S8’e oldukça benzeyecek, ancak biraz daha geniş olacak ve arka parmak izi okuyucunun konumlandırılmasında iyileştirme olacak.

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