Telefonların gece çekim yapabilme kapasitelerinin her geçen gün daha da arttığını biliyoruz. Hatta bunu ilk olarak Huawei P20 Pro ile deneyimledik. Telefonun kendine ait Gece Modu (Night Mode) özelliği vardır. Daha sonrasında Google yapay zeka desteği ile Pixel cihazlarına Gece Görüş(Night Sight) özelliğini ekledi. Durum bu şekilde olunca diğer şirketler de bu yolda kendi gece görüş kameralarını oluşturmaya başadı.

Bunlara ek olarak XDA Developers tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung da bu yönde ilerliyor. Gece çekimlerinde daha kaliteli kareler yakalamak için Samsung, Bright Night adlı bir kamera özelliği geliştiriyor. Hatta bu özelliğin yaklaşan Galaxy S10’da One UI ile gelmesi bekleniyor.

Bu özelliği çalışma prensibi, birden fazla resmi etkin bir şekilde çekmekte ve bunları düşük ışıklı ortamlarda daha ayrıntılı olarak tek bir parlak görüntüde birleştirmektedir. Bu özellik, fazla pozlama vermez. Temel olarak LED Flaş’ın aydınlatmasına dayanmaz. Yayınlanan kaynağa göre, bu özellik ilk defa ONE UI arayüzüne sahip Galaxy Note 9 modelindeki kamera uygulamasının ayrıştırıldığında ortaya çıkmıştır.

Bunun Galaxy S10’a özel olup olmayacağından emin değiliz. Belkide Samsung tüm One UI arayüzü kullanan cihazlara bu özelliği getirmeyi planlıyor olabilir. Ancak tanıtıldığıda zaman OnePlus‘ın Nightscape, Xiaomi‘nin Night Scene, ve Honor‘un Süper Parlak Modunun bulunduğu gece çekim modları ailesine katılacak.